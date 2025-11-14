Российские войска за сутки пресекли три попытки ВСУ прорваться к реке Оскол в районе Купянска, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, украинские подразделения пытались восстановить разрушенную переправу и деблокировать окружённую группировку, но все атаки были сорваны.

«В течение суток сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области, проведённые противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окружённых военнослужащих ВСУ», — указали в пресс-службе министерства.

Штурмовые группы 6-й армии продолжили зачистку территории, где оказался блокирован украинский контингент. В Нечволодовке и Петровке, по информации Минобороны, уничтожено до 15 бойцов ВСУ и семь единиц бронетехники.

Ранее Life.ru писал, что Российская Армия освободила Орестополь в Днепропетровской области. Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника. Кроме того, ВС РФ зачистили Рог у Красноармейска.