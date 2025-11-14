Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:10

«Масенька, иди ко мне»: В Петербурге спустя неделю спасли кота, замурованного в набережной канала

В Петербурге спустя неделю спасли кота, замурованного в набережной канала

Обложка © Telegram / Кошкиспас

Обложка © Telegram / Кошкиспас

В Санкт-Петербурге завершилась уникальная операция по спасению кота, оказавшегося в заточении внутри набережной канала Грибоедова. Как сообщает Telegram-канал «Кошкаспас», животное провело в темноте семь дней — первые сообщения о мяукающем коте поступили ещё 7 ноября.

Спасатели столкнулись с неожиданными трудностями: испуганный кот отказывался идти на контакт и не реагировал на приманки.

Спасение кота в Петербурге. Видео © Telegram / Кошкиспас

Операция завершилась успехом сегодня в 3:40 утра, когда опытный отловщик Алексей Тужиков смог достать животное через специально созданную расщелину в набережной. На кадрах видно, как спасатель осторожно извлекает яростно кричащего чёрно-белого кота из каменного плена.

Мостотрест получил заявку на ремонт образовавшейся щели и приступил к работе.

В Петербурге уже неделю пытаются вызволить «застенчивую» кошку из гранитной стены
В Петербурге уже неделю пытаются вызволить «застенчивую» кошку из гранитной стены

Ранее сообщалось о спасении кота в Петербурге, который три года находился в заложниках у 29-летней девушки. Похищение животного по кличке Сиам произошло летом 2022 года, когда кот, принадлежавший послушнику Александро-Невской Лавры, подошёл к ней. Девушка, посчитав это «знаком», присвоила кота себе и отказывалась вернуть его, несмотря на настойчивые поиски законного владельца.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar