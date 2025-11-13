В Петербурге уже неделю пытаются вызволить «застенчивую» кошку из гранитной стены

Кошка попалась очень пугливая. Стоит ей завидеть специалистов «Кошкиспаса», она сразу забивается поглубже и ждёт, пока они уйдут. Чтобы поймать её, над водой повесили клетку, но кошка, разумеется, не зашла туда. Спустя несколько часов она жалобно мяукнула и высунула нос из-под плит пешеходной части набережной. Операция продолжается.