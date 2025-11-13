В Петербурге уже неделю пытаются вызволить «застенчивую» кошку из гранитной стены
Обложка © Telegram / Кошкиспас
В Санкт-Петербурге спасатели пытаются достать кошку, застрявшую в гранитной стене набережной. Животное сидит у канала Грибоедова уже неделю.
Видео © Telegram / Кошкиспас
Кошка попалась очень пугливая. Стоит ей завидеть специалистов «Кошкиспаса», она сразу забивается поглубже и ждёт, пока они уйдут. Чтобы поймать её, над водой повесили клетку, но кошка, разумеется, не зашла туда. Спустя несколько часов она жалобно мяукнула и высунула нос из-под плит пешеходной части набережной. Операция продолжается.
Это не первая кошка, оказавшаяся в подобной ситуации. Предыдущий кот просидел там неделю, прежде чем позволил спасателям себя вытащить с помощью клетки с прикормкой. Узника стены назвали Орфеем и стали искать ему хорошую семью.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.