Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 13:59

В Петербурге уже неделю пытаются вызволить «застенчивую» кошку из гранитной стены

Обложка © Telegram / Кошкиспас

Обложка © Telegram / Кошкиспас

В Санкт-Петербурге спасатели пытаются достать кошку, застрявшую в гранитной стене набережной. Животное сидит у канала Грибоедова уже неделю.

Видео © Telegram / Кошкиспас

Кошка попалась очень пугливая. Стоит ей завидеть специалистов «Кошкиспаса», она сразу забивается поглубже и ждёт, пока они уйдут. Чтобы поймать её, над водой повесили клетку, но кошка, разумеется, не зашла туда. Спустя несколько часов она жалобно мяукнула и высунула нос из-под плит пешеходной части набережной. Операция продолжается.

Три года в плену: Монастырский кот Сиам пережил кошмар у похитительницы в Петербурге
Три года в плену: Монастырский кот Сиам пережил кошмар у похитительницы в Петербурге

Это не первая кошка, оказавшаяся в подобной ситуации. Предыдущий кот просидел там неделю, прежде чем позволил спасателям себя вытащить с помощью клетки с прикормкой. Узника стены назвали Орфеем и стали искать ему хорошую семью.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar