Участник покушения на высшего чиновника сбежал в Киев после убийства в Башкирии

Участник подготовки взрыва на Троекуровском кладбище в Москве оказался убийцей, скрывающимся от правосудия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, Джалолиддин Шамсов, уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2010 году, совершил убийство в Башкирии в 2021 году. После этого он скрылся от правоохранителей и перебрался на Украину.

Помимо убийства, ему вменяют незаконное хранение оружия. По предварительной информации, именно Шамсов, представившийся Русланом, должен был оставить бомбу у могилы близких высшего российского чиновника. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении этого теракта и задержании трёх сообщников.