Участник покушения на высшего чиновника сбежал в Киев после убийства в Башкирии
Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ России
Участник подготовки взрыва на Троекуровском кладбище в Москве оказался убийцей, скрывающимся от правосудия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, Джалолиддин Шамсов, уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2010 году, совершил убийство в Башкирии в 2021 году. После этого он скрылся от правоохранителей и перебрался на Украину.
Помимо убийства, ему вменяют незаконное хранение оружия. По предварительной информации, именно Шамсов, представившийся Русланом, должен был оставить бомбу у могилы близких высшего российского чиновника. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении этого теракта и задержании трёх сообщников.
