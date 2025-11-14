Россия и США
Участник покушения на высшего чиновника сбежал в Киев после убийства в Башкирии

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ России

Участник подготовки взрыва на Троекуровском кладбище в Москве оказался убийцей, скрывающимся от правосудия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, Джалолиддин Шамсов, уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2010 году, совершил убийство в Башкирии в 2021 году. После этого он скрылся от правоохранителей и перебрался на Украину.

ФСБ показала допрос россиянки, завербованной за метадон для убийства высшего чиновника
Помимо убийства, ему вменяют незаконное хранение оружия. По предварительной информации, именно Шамсов, представившийся Русланом, должен был оставить бомбу у могилы близких высшего российского чиновника. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении этого теракта и задержании трёх сообщников.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

