В Кабардино-Балкарии 13-школьник умер, подавившись пирожком во время перемены

В Кабардино-Балкарии 13-летний школьник скончался после того, как подавился пирожком во время перемены. По информации SHOT, происшествие случилось в городе Нарткала.

Подросток приобрел выпечку в киоске неподалеку от школы №3 и ел её на ходу, возвращаясь на занятия. В результате он подавился и потерял сознание.

Сотрудники школы оказали первую помощь ребёнку и вызвали скорую, но мальчика спасти не удалось. Предварительная причина смерти – асфиксия. Дело находится на контроле СК по КБР, назначена судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.