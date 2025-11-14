В Кабардино-Балкарии 13-школьник умер, подавившись пирожком во время перемены
В Кабардино-Балкарии 13-летний школьник скончался после того, как подавился пирожком во время перемены. По информации SHOT, происшествие случилось в городе Нарткала.
Подросток приобрел выпечку в киоске неподалеку от школы №3 и ел её на ходу, возвращаясь на занятия. В результате он подавился и потерял сознание.
Сотрудники школы оказали первую помощь ребёнку и вызвали скорую, но мальчика спасти не удалось. Предварительная причина смерти – асфиксия. Дело находится на контроле СК по КБР, назначена судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.
