Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:00

Песков констатировал «печальное состояние» международного права

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нормы международного права в ряде регионов мира серьезно нарушаются и фактически оказались «в печальном состоянии». Так он прокомментировал ситуацию, возникшую на фоне наращивания американского военного присутствия в Карибском бассейне.

По словам Пескова, несмотря на тревожные тенденции, Москва рассчитывает, что обострение вокруг Венесуэлы не приведёт к дестабилизации и будет урегулировано строго в рамках международно-правовых норм.

Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле
Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле

«Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии», — сказал представитель Кремля.

Тема международного права вновь обострилась после сообщений о том, что США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне, что вызвало напряжённость вокруг Венесуэлы. Вашингтон традиционно оказывает давление на Каракас, вводя санкции и поддерживая политическую оппозицию. Россия, которая выступает против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, подчеркивает необходимость строгого соблюдения международных норм. По мнению Москвы, эскалация в регионе может привести к новым рискам для стабильности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США
Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Венесуэла
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar