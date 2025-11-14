Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нормы международного права в ряде регионов мира серьезно нарушаются и фактически оказались «в печальном состоянии». Так он прокомментировал ситуацию, возникшую на фоне наращивания американского военного присутствия в Карибском бассейне.

По словам Пескова, несмотря на тревожные тенденции, Москва рассчитывает, что обострение вокруг Венесуэлы не приведёт к дестабилизации и будет урегулировано строго в рамках международно-правовых норм.

«Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии», — сказал представитель Кремля.

Тема международного права вновь обострилась после сообщений о том, что США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне, что вызвало напряжённость вокруг Венесуэлы. Вашингтон традиционно оказывает давление на Каракас, вводя санкции и поддерживая политическую оппозицию. Россия, которая выступает против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, подчеркивает необходимость строгого соблюдения международных норм. По мнению Москвы, эскалация в регионе может привести к новым рискам для стабильности.