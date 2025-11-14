Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 10:24

«Сперва путали, но уже разобрались»: Судьба свела братьев-близнецов в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Два брата-близнеца, мобилизованные из разных регионов России, неожиданно встретились в зоне спецоперации на Украине. Оба стали инженерами-сапёрами в ударных подразделениях дронов.

Бага и Рио, как сообщает телеграм-канал RT, служат в разных расчётах группировки «Контора», но периодически пересекаются. Братья занимаются перехватом вражеских дронов с помощью специальных беспилотников-перехватчиков и «дронов-ждунов», которые устраивают засады на линии фронта.

«Поначалу, когда брата только перевели сюда, нас путали, конечно, а сейчас вроде разобрались», — рассказал Бага.

В зоне СВО воюют не только братья, но и отцы с детьми. Во время боёв за Курахово военнослужащий с позывным Гранит спас своего сына, снайпера с позывным Манул, от атаки вражеского FPV-дрона. Как объяснил отец, они постоянно прикрывают друг друга при смене позиций: один перемещается, а второй в это время обеспечивает огневое прикрытие.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
