В Подмосковье дали 15 лет колонии насильнику-отравителю, спрятавшему в лесу труп жертвы

В Электростали городской суд вынес обвинительный приговор мужчине, совершившему тяжкое преступление. Он признан виновным в смерти женщины, которую отравил и подверг сексуальному насилию, пишет сайт MK.ru.

Авторы материала уточнили, что трагедия произошла с 31-летней жительницей Балашихи. 22 января 2024 года она прибыла на станцию Машиностроитель в Электростали на электричке. Там её встретил 51-летний местный житель, который занимался частным извозом. Он предложил ей свои услуги. Во время поездки таксист дал пассажирке напиток, в котором оказались сильнодействующие вещества – лекарственный препарат и наркотик. Когда женщина потеряла ориентацию, злоумышленник совершил над ней насильственные действия.

Вскоре после этого потерпевшая скончалась. Испугавшись последствий, преступник избавился от тела, вывезя его в лесной массив, где оно было обнаружено спустя трое суток. Несмотря на отрицание вины, следственные органы смогли собрать достаточно доказательств для установления его причастности к преступлению. Для этого было проведено около полусотни допросов, более десятка осмотров места происшествия и 24 различных экспертизы, включая наркологическую и генетическую.

По словам Ольги Врадий, старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

