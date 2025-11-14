Визы в Египет для россиян могут взлететь в цене более чем в два раза

Египетские визы для россиян станут значительно дороже с 2026 года, их стоимость вырастет более чем в два раза. По информации SHOT, местные власти уже утвердили соответствующий законопроект.

На днях египетский парламент одобрил законопроект, предложенный МИД, предусматривающий увеличение стоимости консульских услуг, оказываемых как в Египте, так и за рубежом. Одним из ключевых изменений станет повышение цены на визу с 25 до 45 долларов США. Представители туристической отрасли выразили обеспокоенность, опасаясь негативного влияния нововведений на турпоток.

Рост стоимости египетских виз, вероятно, обусловлен повышенным туристическим спросом на Каир после открытия Большого египетского музея. Палата представителей планирует использовать полученные от визовых сборов средства для улучшения инфраструктуры дипломатических представительств Египта за рубежом, включая здания и территории посольств и консульств. Окончательное решение о повышении визовых сборов будет принято Советом министров.

