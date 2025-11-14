Появились кадры работы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении

Появились кадры, запечатлевшие применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении. Их продемонстрировал телеграм-канал «Военный Осведомитель».







На этих снимках видно, что задействованная ТОС-3 «Дракон», установленная на шасси танка Т-80, относится к 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты, входящей в состав группировки войск «Центр».

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». На записи видно, как несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. Системы «Солнцепёк» способны выжигать квадратные километры территории одним залпом.