14 ноября, 10:41

Появились кадры работы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении

Появились кадры, запечатлевшие применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении. Их продемонстрировал телеграм-канал «Военный Осведомитель».

На этих снимках видно, что задействованная ТОС-3 «Дракон», установленная на шасси танка Т-80, относится к 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты, входящей в состав группировки войск «Центр».

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». На записи видно, как несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. Системы «Солнцепёк» способны выжигать квадратные километры территории одним залпом.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

