14 ноября, 10:57

Из почек россиянки достали свыше сотни камней. На здоровье она не жаловалась

У москвички достали из почек свыше ста камней

В московской больнице имени Буянова проведена уникальная операция по извлечению более сотни камней из почек 51-летней пациентки. Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения в своём Telegram-канале.

Множественные камни в обеих почках были случайно обнаружены во время плановой диспансеризации. Как отмечают врачи, женщина ранее не испытывала никакого дискомфорта и даже не подозревала о проблеме. Хирурги выполнили лапароскопическую операцию, удалив все конкременты и одновременно устранив причину их образования.

У 51-летней женщины во время диспансеризации нашли множественные камни в обеих почках. Фото © Telegram / ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ

«Значимую роль сыграло сужение на выходе из почки в мочеточник. Из-за него замедлялся отток мочи и создались благоприятные условия для образования большого количества камней», — пояснил заведующий урологическим отделением Ибрагим Мамаев.

Специалист предупредил, что без лечения это могло привести к почечной недостаточности или перфорации органа. После успешной операции и восстановительного периода пациентку выписали с рекомендациями по дальнейшему наблюдению.

Ранее сообщалось, что омские медики успешно извлекли живого червя из глаза пациентки. Девушка обратилась в офтальмологическую больницу с жалобами на дискомфорт и ощущение инородного тела. Врачи обнаружили под веком дирофилярию и провели операцию по её удалению. Состояние пациентки стабилизировалось. Отмечается, что данный вид паразита не способен размножаться в человеческом организме.

Обложка © Telegram / ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ

Алиса Хуссаин
