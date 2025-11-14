Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что движение против неоколониализма активно набирает поддержку. По его словам, к инициативе присоединяются всё больше политических сил из разных регионов мира.

«Движение [против неоколониализма] привлекает всё больше сторонников из числа ответственных политических сил разных стран и континентов», — заявил Медведев, выступая на втором заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

Неоколониализм — это форма скрытой зависимости, при которой сильные государства или корпорации влияют на более слабые страны не через прямое управление, а через экономическое давление, кредиты, ресурсы, политические условия и культурное влияние. По сути, это контроль без формального колониального статуса.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов. По словам Медведева, свет у украинских граждан пока есть, но работает с перебоями. С отоплением ситуация хуже.