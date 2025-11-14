Россия и США
14 ноября, 10:48

Медведев: Движение против неоколониализма расширяет круг сторонников

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что движение против неоколониализма активно набирает поддержку. По его словам, к инициативе присоединяются всё больше политических сил из разных регионов мира.

«Движение [против неоколониализма] привлекает всё больше сторонников из числа ответственных политических сил разных стран и континентов», — заявил Медведев, выступая на втором заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

Неоколониализм — это форма скрытой зависимости, при которой сильные государства или корпорации влияют на более слабые страны не через прямое управление, а через экономическое давление, кредиты, ресурсы, политические условия и культурное влияние. По сути, это контроль без формального колониального статуса.

Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов. По словам Медведева, свет у украинских граждан пока есть, но работает с перебоями. С отоплением ситуация хуже.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

