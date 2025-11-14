Россия и США
Регион
14 ноября, 11:09

На Урале полный детей автобус столкнулся с автовозом, есть пострадавшие

Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Челябинской области

На трассе М-5 «Урал» столкнулись автобус c детьми и автовоз. По предварительным данным, авария произошла на гололеде: оба водителя не выбрали безопасную скорость, а полуприцеп автовоза занесло. В салоне автобуса находился 51 ребёнок, сообщает Госавтоинспекция региона.

«Сегодня около 09:30 на 1784-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение автобуса «Сетра» с попутно двигавшимся автомобилем «МАЗ» с полуприцепом (автовозом)», — пишет пресс-служба.

Правила организованной перевозки детей при этом были соблюдены. Четверых подростков 14 лет доставили в больницу для осмотра — им потребовалась медицинская помощь. Уже в 10:40 детям предоставили новый автобус, чтобы они смогли продолжить поездку. ГАИ проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян
Ранее в Челябинской области в кювет свалились два автобуса. В салонах транспортных средств находились 7 человек, пострадали 3 женщины. Инцидент произошёл на 171-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
