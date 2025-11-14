Заседание по делу Митрошиной сорвалось из-за неявки прокурора
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexandramitroshina
Слушание по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов, перенесено из-за отсутствия прокурора. Об этом стало известно из зала Тверского суда Москвы.
«Из-за неявки прокурора и отсутствии сведений о его извещении отложить слушание на 4 декабря», — резюмировал судья.
Новое заседание назначено на 4 декабря текущего года.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной направлено в суд. Её обвинили в легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, инфлюенсеру удалось присвоить 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов, что попадает под действие части 2 статьи 198 УК РФ. Следователи заверили в наличии исчерпывающей доказательственной базы, а также отметили, что первоначально Митрошина признала вину. Однако в последующем блогер изменила свою позицию, согласившись с причастностью только к части преступления.
