Заседание по делу Митрошиной сорвалось из-за неявки прокурора

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной направлено в суд. Её обвинили в легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, инфлюенсеру удалось присвоить 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов, что попадает под действие части 2 статьи 198 УК РФ. Следователи заверили в наличии исчерпывающей доказательственной базы, а также отметили, что первоначально Митрошина признала вину. Однако в последующем блогер изменила свою позицию, согласившись с причастностью только к части преступления.