14 ноября, 11:07

Белоруссия намерена построить третий энергоблок БелАЭС

Обложка © Wikipedia / DBatura

Правительство Белоруссии утвердило планы по возведению третьего энергоблока на БелАЭС. Официальное заявление по этому поводу сделал вице-премьер страны Виктор Каранкевич в ходе рабочего совещания у президента Александра Лукашенко, передаёт «БелТА».

В опубликованном сообщении подчёркивается, что данное решение стало итогом всестороннего обсуждения перспектив развития энергетического комплекса страны. При этом конкретные сроки реализации проекта и объёмы финансирования пока не раскрываются. Напомним, что действующая Белорусская АЭС расположена в Островце Гродненской области.

Ранее президент России Владимир Путин в шутливой форме отметил появление конкурента для компании «Газпром» после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Он отметил, что хотя республика продолжает закупать российский газ, потребность в этом энергоносителе существенно сократилась. По словам Путина, это является закономерным результатом успешного развития атомной энергетики.

Юлия Сафиулина
