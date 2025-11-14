Белоруссия намерена построить третий энергоблок БелАЭС

Правительство Белоруссии утвердило планы по возведению третьего энергоблока на БелАЭС. Официальное заявление по этому поводу сделал вице-премьер страны Виктор Каранкевич в ходе рабочего совещания у президента Александра Лукашенко, передаёт «БелТА».

В опубликованном сообщении подчёркивается, что данное решение стало итогом всестороннего обсуждения перспектив развития энергетического комплекса страны. При этом конкретные сроки реализации проекта и объёмы финансирования пока не раскрываются. Напомним, что действующая Белорусская АЭС расположена в Островце Гродненской области.