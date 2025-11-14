Врач объяснил, как выявить бессимптомную пневмонию

В России растёт заболеваемость внебольничной пневмонией, которая может протекать без характерных симптомов. Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов назвал признаки, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

По словам специалиста, особенно тревожными являются температура выше 38,5 градуса, держащаяся более трёх суток, интоксикация, снижение аппетита, кашель и одышка. Однако некоторые возбудители, такие как микоплазма или хламидия, вызывают пневмонию без температуры или с небольшим повышением, но с длительным надсадным кашлем.

В группе риска находятся не только дети и пожилые, но и молодые люди 20-35 лет. Врач в беседе с «Радио 1» призвал не игнорировать симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений.

Напомним, рост заболеваемости внебольничной пневмонией в России подтвердили в Минздраве: показатель достиг 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом летальность остаётся стабильной — около 8 случаев на 100 тысяч. Эксперт подчеркнул, что одышка, боли в груди при дыхании и кровохарканье являются тревожными симптомами, отличающими пневмонию от обычных простудных заболеваний.