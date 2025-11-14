Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 11:45

Россиянка cпустила 1 млн рублей фанатов ради сталкинга k-pop кумира

Обложка © Wikipedia / TV10

Россиянка обманула не менее 30 человек на сумму свыше миллиона рублей, а затем потратила полученные деньги на слежку и покупку личных данных популярного южнокорейского музыканта. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Как рассказали жертвы обмана, россиянка Анна Аннацкая проживает в Южной Корее с 2021 года, активно ведя социальные сети и занимаясь помощью с покупкой билетов на концерты местных исполнителей. Пострадавшие переводили девушке суммы от 150 до 230 тысяч, чтобы приобрести билеты на двухдневный концерт группы Stray Kids в Инчхоне. Однако полученные деньги, как затем выяснилось, она тратила не на помощь фанатам, а на личные нужды.

Деньги Анна растрачивала на слежку за одним из участников группы — Хван Хёнджином, приобретая информацию о его номере телефона, адресе проживания, рабочем графике, личные фото и видео, а также других подробностях жизни. После того как обманутые поклонники распространили информацию о произошедшем, девушка закрыла личный Telegram-канал и перестала выходить на связь.

Иногда любовь к исполнителю толкает поклонников на безумные и нелогичные поступки. Так ранее Life.ru сообщал, что на концерте Akon в Сочи разгорелась массовая драка за потное полотенце артиста. Поклонницы рэпера вступили в жестокую схватку за сувенир, пытаясь разорвать его на части.

Мария Любицкая
