Сотрудницу «Л’Этуаль» затравили в общем чате и уволили из-за больничного

Суд восстановил на работе продавца-консультанта сети Л’Этуаль, незаконно уволенного во время больничного. Соответствующее решение вынес Гагаринский районный суд Москвы.

«Иванова обратилась в суд за защитой своих трудовых прав, указав, что работала у ответчика ООО «Алькор и Ко» продавцом-консультантом в магазине Л’Этуаль. В январе 2025 года из-за временной нетрудоспособности была вынуждена уйти на больничный», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства было установлено, что в январе 2025 года, во время нахождения истицы на больничном, директор магазина публично осуждала её в рабочем чате за публикацию фотографий в социальных сетях. Руководитель утверждала, что эти действия демонстрируют отсутствие болезненного состояния, а сама работница подводит коллектив. После выхода с больничного сотрудница подверглась давлению, её заставляли написать заявление об увольнении по собственному желанию. В противном случае руководитель угрожала проведением внеочередной аттестации с последующим увольнением по статье. Истица предоставила все переписки и аудиозаписи, подтверждающие данный факт.

В результате суд признал, что увольнение было проведено с нарушением установленной процедуры, поскольку работница не хотела прекращать трудовые отношения. Истицу восстановили в должности. Помимо этого суд принял решение взыскать с компании средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Ранее сообщалось, что китайский работник был незаконно уволен за прогул после того, как работодатель отследил его физическую активность через фитнес-приложение. Сотрудник по фамилии Чэнь предоставил работодателю официальный больничный лист с диагнозом «боль в ноге», но компания обнаружила в его фитнес-приложении более 16 тысяч шагов, сделанных в день оформления нетрудоспособности.