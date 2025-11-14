«Предатель Иуда»: Максима Галкина* потребовали внести в список террористов и экстремистов

Юморист Максим Галкин* заслуживает статуса террориста, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что поведение артиста демонстрирует его неспособность учиться на прошлых ошибках.

«Ещё раз этот предатель Иуда показал свою принадлежность кому он служит и прислуживает мы готовим ряд обращений и просим контролирующие органы внести иностранного агента Галкина* в список террористов и экстремистов», — высказался Бородин в Telegram-канале.

Критика в адрес Галкина* возникла после его выступления в Петах-Тикве. По окончании концерта артист обратился к публике на украинском языке, а затем, взяв у одного из зрителей флаг Незалежной и накрыл им израильский. Этот поступок вызвал негативную реакцию у части израильтян. Активистские организации уже обратились в МИД и Министерство нацбезопасности с требованием провести расследование, и соответствующая проверка начата.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.