14 ноября, 11:41

«Предатель Иуда»: Максима Галкина* потребовали внести в список террористов и экстремистов

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Юморист Максим Галкин* заслуживает статуса террориста, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что поведение артиста демонстрирует его неспособность учиться на прошлых ошибках.

«Ещё раз этот предатель Иуда показал свою принадлежность кому он служит и прислуживает мы готовим ряд обращений и просим контролирующие органы внести иностранного агента Галкина* в список террористов и экстремистов», — высказался Бородин в Telegram-канале.

Критика в адрес Галкина* возникла после его выступления в Петах-Тикве. По окончании концерта артист обратился к публике на украинском языке, а затем, взяв у одного из зрителей флаг Незалежной и накрыл им израильский. Этот поступок вызвал негативную реакцию у части израильтян. Активистские организации уже обратились в МИД и Министерство нацбезопасности с требованием провести расследование, и соответствующая проверка начата.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

