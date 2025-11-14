Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:36

Аршавин рассказал, как его встречали украинцы за границей

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин признался, что во время зарубежных поездок никогда не сталкивался с предвзятым отношением из-за российского паспорта. По его словам, даже встречи с украинцами проходили спокойно и без конфликтов.

«Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцевникаких проблем. За границей пропадает национальность, всё определяет только однопрофессионал ты или нет», цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Аршавину 44 года. Он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом», выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

«Пять литров — не окей»: Карпин откровенно рассказал, сколько можно пить футболистам
«Пять литров — не окей»: Карпин откровенно рассказал, сколько можно пить футболистам

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала о неожиданном «подарке» во время брака. Как оказалось, спортсмен продал её Bentley, чтобы купить ей бывший в употреблении Mercedes, а разницу в деньгах забрал себе.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Андрей Аршавин
  • Украина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar