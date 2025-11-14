Аршавин рассказал, как его встречали украинцы за границей

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин признался, что во время зарубежных поездок никогда не сталкивался с предвзятым отношением из-за российского паспорта. По его словам, даже встречи с украинцами проходили спокойно и без конфликтов.

«Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, всё определяет только одно — профессионал ты или нет», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Аршавину 44 года. Он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом», выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

