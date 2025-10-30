Россия и США
Алиса Аршавина — о подарке футболиста: Продал мою Бентли, а разницу забрал себе

Алиса и Андрей Аршавин поженились в 2016 году, после того как футболист ушёл от Юлии Барановской, которая была на тот момент беременна их третьим ребёнком. Фото из соцсетей

Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, рассказала о неожиданном «подарке» во время брака. Об этом она сообщила в телепрограмме «Хватит слухов!» на канале «ТВ-Центр».

«Обалдела от того, что, оказывается, у меня уже не новая машина. Он продал мою Bentley, чтобы купить мне Mercedes, а разницу забрал себе. Оказалось, машине уже полгода», — поделилась Алиса.

Андрей и Алиса Аршавины состояли в браке с 2016 по 2019 год.

Алиса и Андрей Аршавины поженились в сентябре 2016 года после нескольких лет отношений. В браке у пары родилась дочь, но уже через три года супруги официально развелись.

Семейная жизнь пары неоднократно становилась предметом внимания СМИ. Алиса рассказывала о частых ссорах, ревности и сложных отношениях с родственниками футболиста. После развода она взяла девичью фамилию Казьмина и осталась жить в Санкт-Петербурге с дочерью.

Сам Андрей Аршавин после расставания несколько раз публично высказывался о бывшей жене, подчеркивая, что старается помогать ребенку, но не поддерживает общения с экс-супругой.

Ранее был опубликован ролик с бывшей супругой Аршавина, которая уже перенесла 12 операций по восстановлению носа. По её словам, сначала проводились сложные вмешательства для восстановления каркаса носа, а теперь остались лишь коррекционные процедуры, чему она очень рада.

