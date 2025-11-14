«Дикий ангел» Наталия Орейро рассказала о целой комнате подарков от поклонников из России

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что выделила в своём доме отдельную комнату для подарков от российских поклонников. Коллекция, которую она собирала в течение 25 лет, включает балалайку, матрёшек и покрывало ручной работы с изображением российских городов.

Наталья Орейро о подарках от русских. Видео © Пятый канал

Во время онлайн-пресс-конференции Орейро продемонстрировала огромную матрёшку с первого визита в Россию в 2000 году и накидку, которую берёт с собой на съёмки. Особое место в коллекции занимает шкаф с русскими сказками и фигурками Деда Мороза со Снегурочкой.

«У меня дома огромное количество сувениров российских. Здесь и балалайка. Есть комната, в которой только русские подарки», — поделилась звезда в интервью Пятому каналу.

Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российской новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Актриса приедет в Москву 24-25 ноября для участия в премьерных показах фильма, где также снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Дима Билан. Трейлер картины появился в конце октября.