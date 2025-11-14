Высасывают силы: Врачи объяснили, почему после энергетиков могут отказать ноги

Врачи объяснили, почему у любителей энергетиков могут возникать серьёзные проблемы с ногами — вплоть до слабости, спазмов и временной потери чувствительности. Как рассказала Life.ru врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Александра Лелякова, дело в сочетании стимуляторов, обезвоживании и нарушении электролитного баланса. Кофеин, таурин и гуарана резко взвинчивают давление и пульс, ухудшая кровоснабжение ног. А обезвоживание и потеря минералов приводят к судорогам и слабости мышц.

Многие энергетики содержат сахар и диуретики, способствующие выведению жидкости из организма. Это может вызвать обезвоживание, которое снижает объём крови и увеличивает вязкость, затрудняя кровообращение. Недостаточное кровоснабжение мышц ног вызывает слабость и судороги. <...> Электролиты (калий, натрий, магний и кальций) играют важную роль в функционировании нервной и мышечной систем. Энергетики часто вызывают потерю электролитов, особенно при интенсивных физических нагрузках. Нарушение баланса электролитов ведёт к мышечным спазмам и ощущению тяжести в ногах. Александра Лелякова Врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге

Дополнительный риск — индивидуальная непереносимость компонентов или аллергическая реакция. В таком случае возможны и более серьёзные симптомы. Врач советует при первых неприятных ощущениях лечь, приподнять ноги, пить воду и делать лёгкую растяжку. Если состояние не улучшается — нужна срочная медицинская помощь.

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Евгения Пантюхина в свою очередь напоминает: большие дозы энергетиков могут вызвать передозировку кофеина. Это приводит к скачкам давления, нарушению ритма сердца, бессоннице, тревожности и даже паническим атакам. Постоянное «разгонение» нервной системы провоцирует проблемы с психикой, депрессию и агрессию. Кроме того, энергетики раздражают желудок, печень, кишечник и могут привести к диабету и ожирению. Особо уязвимы подростки, у которых риск поражения сердца и нервной системы значительно выше.

«Никакой «дополнительной энергии» такие напитки в себе не содержат, а лишь черпают запасы из нашего организма, тем самым истощая его. Об этом важно помнить молодым людям, которые нередко прибегают к такому своеобразному «допингу» с целью повышения работоспособности в период экзаменов, а также для ощущения бодрости во время вечеринок и дискотек», — подытожила Пантюхина.

Ранее Life.ru писал об истории 22-летнего петербуржца Артёма, который с подросткового возраста пил энергетики литрами, играя ночами в игры. Летом у него случился приступ, врачи диагностировали панкреатит, а молодой человек оказался прикован к инвалидной коляске.