14 ноября, 12:33

От мата до раскаяния: Житель Ярославля извинился перед семьёй бойца СВО после беседы с активистами

Житель Ярославля извинился перед семьёй бойца СВО после беседы с активистами

В Сети появилось видео с драматичным разрешением конфликта между соседом и семьёй участника СВО. Жена бойца рассказала, что мужчина постоянно проявлял агрессию ещё до отправки её супруга на фронт и продолжил преследовать семью после его отъезда. Однако активисты из Ярославля поставили на место агрессора и записали это на видео, ролик опубликован в Telegram-канале движения.

Видеозапись состоит из нескольких эпизодов. Первоначально мы видим телефонный разговор между активистом и буйным соседом. В ходе беседы мужчина демонстрирует агрессивное поведение, использует грубые выражения в адрес общественника и бросает вызов, приглашая его приехать: «Давай, я тебя жду, приезжай сюда».

Однако последующий фрагмент видео показывает личную встречу этих двух людей. На этот раз поведение и тон мужчины, ранее проявлявшего конфликтность, полностью меняются. Он спокойным и тихим голосом приносит извинения за свои предыдущие действия.

В финале ролика представлено видеообращение военнослужащего. Стоя с оружием в руках, боец выражает глубокую признательность активистам, которые оказали помощь в обеспечении безопасности его семьи в тылу, пока он находится на службе.

Ранее стало известно о предложении создать брачное агентство для холостых участников СВО. Инициатива принадлежит Юлии Белеховой, руководителю АНО «Комитет семей воинов Отечества». По её мнению, именно поддержка семьи и близких является залогом успешной реабилитации и возвращения к мирной жизни для тех, кто прошёл через боевые действия.

