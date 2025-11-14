Россия и США
14 ноября, 12:51

В Петербурге спасли девочку с синдромом Мойя-мойя после облучения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

В Петербурге провели уникальную операцию девочке с синдромом Мойя-мойя, который развился после лучевой терапии от опухоли мозга. Нейрохирурги создали альтернативные пути кровоснабжения, предотвратив неизбежный инсульт.

В Петербурге провели уникальную операцию. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Шестилетняя Варя перенесла опухоль мозга и долгое лечение, но через год после ремиссии появились новые симптомы — онемение руки, невнятная речь и слабость. Врачи диагностировали редкий синдром Мойя-мойя, при котором сосуды мозга сужаются, создавая на снимках эффект «дымки».

«После лучевой терапии случаются осложнения, связанные с окклюзией сосудов, которые могут приводить к инсультам», — пояснил заведующий отделением нейрохирургии Евгений Крюков в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

После операции по созданию обходных путей кровоснабжения положительные изменения появились уже через несколько дней. Рука перестала отниматься, больше таких приступов не было, рассказала Варя. Теперь девочке предстоит вторая операция и реабилитация, но она уже мечтает вернуться к рисованию и катанию на роликах.

Раскрыта неожиданная реакция на пересадку человеку почки свиньи
Раскрыта неожиданная реакция на пересадку человеку почки свиньи

Синдром Мойя-мойя — редкое прогрессирующее заболевание, характеризующееся сужением внутричерепных сосудов головного мозга. В Первой детской больнице Петербурга за два года провели 12 таких операций детям со всей России.

Другая медицинская история произошла в Омске, где у местной жительницы в глазу обнаружили живого паразита — дирофилярия. Как установили врачи, червь мог попасть в организм после укуса комара, который ранее кусал заражённое животное. Пациентка обратилась за помощью с жалобами на дискомфорт и ощущение шевеления под веком, что характерно для миграции этого паразита под кожей.

