Хинштейн назначил руководителей ключевых органов власти Курской области

По решению главы региона, Олег Горячев стал председателем комитета региональной безопасности, ранее он временно исполнял эти обязанности. Также Андрей Ишунин утверждён в должности директора департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Курской области.

Ранее сообщалось, что Хинштейн прокомментировал приговор директору строительной компании «Сиэми» Виталию Синьговскому, которому дали 4 года колонии за махинации при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Губернатор заявил, что вынесенный приговор — это лишь первый шаг в предстоящей масштабной кампании, и другие виновные скоро понесут наказание. Он уточнил, что срок наказания был определен исходя из содействия осужденного следствию, благодаря которому удалось раскрыть других членов преступной группировки.