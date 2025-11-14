Хинштейн назначил руководителей ключевых органов власти Курской области
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжения о назначении руководителей исполнительных органов власти региона. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства.
«Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении руководителей исполнительных органов региона», — уточнили в пресс-службе.
По решению главы региона, Олег Горячев стал председателем комитета региональной безопасности, ранее он временно исполнял эти обязанности. Также Андрей Ишунин утверждён в должности директора департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Курской области.
Ранее сообщалось, что Хинштейн прокомментировал приговор директору строительной компании «Сиэми» Виталию Синьговскому, которому дали 4 года колонии за махинации при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Губернатор заявил, что вынесенный приговор — это лишь первый шаг в предстоящей масштабной кампании, и другие виновные скоро понесут наказание. Он уточнил, что срок наказания был определен исходя из содействия осужденного следствию, благодаря которому удалось раскрыть других членов преступной группировки.
