Силуанов: Не надо рассчитывать на «тучные» или «худые» годы
Обложка © Life.ru
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что России не стоит рассчитывать на «тучные или худые годы», подчеркнув необходимость стабильной и взвешенной экономической политики вне зависимости от внешних условий. Об этом он сказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, комментируя подход правительства и Центробанка к финансовому курсу.
Видео © Telegram/ Юнашев_LIVE
По словам министра, он и глава ЦБ Эльвира Набиуллина придерживаются общей линии: и бюджетная, и денежно-кредитная политика строятся на принципах устойчивости и дисциплины.
«Мы с Эльвирой Сахипзадовной такую политику проводим. Что бюджетная политика, что денежно-кредитная», — отметил Силуанов.
Он подчеркнул, что несмотря на действие санкций, Россия продолжает выполнять все обязательства и обеспечивает финансирование приоритетных направлений.
«На все цели, проекты и задачи от руководства страны находим все нужные ресурсы», — добавил глава Минфина.
