Силуанов: Не надо рассчитывать на «тучные» или «худые» годы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что России не стоит рассчитывать на «тучные или худые годы», подчеркнув необходимость стабильной и взвешенной экономической политики вне зависимости от внешних условий. Об этом он сказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, комментируя подход правительства и Центробанка к финансовому курсу.

По словам министра, он и глава ЦБ Эльвира Набиуллина придерживаются общей линии: и бюджетная, и денежно-кредитная политика строятся на принципах устойчивости и дисциплины.

«Мы с Эльвирой Сахипзадовной такую политику проводим. Что бюджетная политика, что денежно-кредитная», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что несмотря на действие санкций, Россия продолжает выполнять все обязательства и обеспечивает финансирование приоритетных направлений.

«На все цели, проекты и задачи от руководства страны находим все нужные ресурсы», — добавил глава Минфина.