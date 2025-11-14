Обвинение запросило для Дудя* 1 год и 10 месяцев колонии

Государственное обвинение потребовало заочно приговорить блогера Юрия Дудя* к лишению свободы сроком на один год и 10 месяцев общего режима. Соответствующее ходатайство было заявлено представителем прокуратуры в Басманном районном суде Москвы.

Мировой судья судебного участка приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отсутствие самого обвиняемого. Следствие установило, что блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента по статье 19.34 КоАП РФ. Несмотря на полученные штрафы в размере 40 и 45 тысяч рублей, он продолжил распространять материалы без обязательной маркировки. Напомним, что журналист также объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь* назвал себя пророссийским человеком. При этом блогер сразу же уточнил, что продолжает осуждать специальную военную операцию и не понимает её смысла. Он не стал раскрывать конкретное содержание своей позиции, ограничившись общей формулировкой.

