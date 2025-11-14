Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Два контрольно-пропускных пункта на границе Польши и Белоруссии в начале следующей недели возобновят работу. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сообщается, что пограничный переход «Бобровники» — «Берестовица» будет открыт для пассажирских и ограниченных грузовых перевозок, а «Кузница Белостоцкая» — «Брузги» — для легкового транспорта.

«Погранпереход «Кузница» был закрыт в ноябре 2021 года, а «Бобровники» — в феврале 2023 года», — отмечается в сообщении.

В настоящее время автомобильное сообщение между странами осуществляется через переход «Тересполь» — «Брест», а грузовые перевозки — через «Кукурыки» — «Козловичи».

А ранее Life.ru писал, что Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Причиной подобного решения послужили неоднократные случаи, когда воздушную границу нарушали метеозонды, использовавшиеся для переброски контрабанды, включая табачные изделия. Впоследствии Литва пошла на некоторые послабления, открыв один из пропускных пунктов для определённых категорий путешественников.