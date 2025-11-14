Бывшая жена Успенского шокирована предположением депутата о Чебурашке-еврее

Во время бюджетных дебатов накануне неожиданно заявили о еврейском происхождении Чебурашки. Бывшая жена создателя персонажа, писателя Эдуарда Успенского раскритиковала такие предположения.

Элеонора Филина возмутилась этим заявлением. Она рассказала, что такой вопрос они с Успенским никогда не обсуждали, потому что он даже не мог возникнуть. «Я в шоке от нашей Думы. Откуда привозили – неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. И такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть никогда и ни у кого», — сказала она «Подъёму».

Филина назвала вопрос бредовым и добавила, что сегодня можно сделать привязку к чему угодно. Она призвала не сходить с ума.

Чебурашку создал писатель Эдуард Успенский в 1966 году. Он стал одним из главных героев повести «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. Широкую известность персонаж получил после экранизации книги — мультфильма «Крокодил Гена» режиссёра Романа Качанова в 1969 году. Согласно книге, Чебурашка был неуклюжим существом с большими ушами и коричневой шерстью, которое передвигалось на задних лапах. В 1968 году художник Маргарита Скрипова-Ясинская создала куклу с большими ушами для спектаклей.

Классический и узнаваемый облик добродушного существа с огромными глазами и ушами появился в 1969 году в мультфильме благодаря работе художника-постановщика Леонида Шварцмана. После выхода картины на международный экран имя персонажа переводили по-разному: например, на английский как Topple, на немецкий — Kullerchen или Plumps.