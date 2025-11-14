Гусев: ВСУ повредили Нововоронежскую АЭС беспилотниками

В результате ночного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины на территории Нововоронежской атомной электростанции было повреждено вспомогательное оборудование. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своём телеграм-канале.

Чиновник сообщил, что падение обломков украинского беспилотного летательного аппарата привело к выходу из строя электрооборудования вблизи станции. При этом Гусев воздержался от конкретизации относительно того, какие именно объекты инфраструктуры АЭС оказались затронуты.

Вследствие происшествия автоматическая защита отключила от энергосети сразу несколько энергоблоков станции. Один из блоков продолжал свою работу в штатном режиме. На данный момент все реакторы функционируют как положено.

Гусев выразил личную благодарность сотрудникам Нововоронежской АЭС и представителям экстренных служб за грамотную и оперативную работу.

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбила три беспилотника над Воронежской областью. Известно о повреждении жилого дома. Пострадавших среди мирного населения РФ нет.