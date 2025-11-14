Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 13:05

«В кои-то веки»: Анфиса Чехова раскрыла, как получила крупную роль в кино

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что попала в кино через «постель»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с её женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.

Анфиса Чехова о том, как попала в кино. Видео © Пятый канал

«Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной», — призналась она в беседе с Пятым каналом.

Актриса также отметила, что ей никогда ничего не доставалось легко, и ей приходилось постоянно доказывать свою состоятельность.

Собаку Анфисы Чеховой после химиотерапии пролечат в США стволовыми клетками
Собаку Анфисы Чеховой после химиотерапии пролечат в США стволовыми клетками

Ранее Анфиса Чехова высказалась в поддержку шоу «Звёзды под капельницей», где знаменитости лечатся от алкоголизма. По её мнению, когда публичные люди открыто признают проблему, это помогает и обычным зрителям осознать свою зависимость и начать лечение.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Анфиса Чехова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar