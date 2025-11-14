«В кои-то веки»: Анфиса Чехова раскрыла, как получила крупную роль в кино
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что попала в кино через «постель»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с её женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.
Анфиса Чехова о том, как попала в кино. Видео © Пятый канал
«Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной», — призналась она в беседе с Пятым каналом.
Актриса также отметила, что ей никогда ничего не доставалось легко, и ей приходилось постоянно доказывать свою состоятельность.
