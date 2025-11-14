ФСБ показала видео задержания лжеполицейских, грабивших людей в Петербурге
Появилось видео задержания выходцев Центральной Азии, грабивших людей под видом полицейских в Санкт-Петербурге. Кадры публикует пресс-служба регионального управления ФСБ России.
В Петербурге задержаны иностранцы, нападавшие на местных под видом полицейских. Видео © УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кадры показывают задержание подозреваемых в их квартирах сотрудниками силовых структур с последующей доставкой в отдел. При обыске изъяты деньги, оружие и фальшивые удостоверения правоохранителей.
Как ранее сообщал Life.ru, преступники под видом полицейских с применением оружия совершили серию нападений на жителей Северной столицы для разбоя и вымогательства. Всем троим вменяются статьи о разбое и похищении человека. На данный момент фигуранты дела находятся под стражей.
Обложка © УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области