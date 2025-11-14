Агент Владимира Стеклова опроверг сообщения о его госпитализации

Агент народного артиста России Владимира Стеклова Максим Горский опроверг информацию о срочной госпитализации актёра. Он заявил что распространившиеся сообщения не соответствуют реальной ситуации.

Напомним, что ранее Life.ru писал, что Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован в московскую клинику с резким ухудшением самочувствия. У него диагностировали рак предстательной железы. После консилиума врачей было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве с использованием роботизированной системы «Да Винчи».