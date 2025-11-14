Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 13:05

Агент Владимира Стеклова опроверг сообщения о его госпитализации

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Агент народного артиста России Владимира Стеклова Максим Горский опроверг информацию о срочной госпитализации актёра. Он заявил что распространившиеся сообщения не соответствуют реальной ситуации.

«Это неактуальная информация», цитирует Горского РИА «Новости».

Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке
Монеточку* госпитализировали с концерта в Риге из-за аллергии и отёка Квинке

Напомним, что ранее Life.ru писал, что Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован в московскую клинику с резким ухудшением самочувствия. У него диагностировали рак предстательной железы. После консилиума врачей было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве с использованием роботизированной системы «Да Винчи».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar