Россиянам предложили покупать квартиры по частям без ипотеки

Движение «Иван Чай», выступающее за сохранение и продвижение исконных российских ценностей, обратилось к главе Министерства строительства Иреку Файзуллину с инициативой внедрения в России системы приобретения отдельных квадратных метров жилья непосредственно у застройщиков. Об этом сообщает «Абзац».

В тексте обращения подчёркивается, что подобный механизм позволит гражданам постепенно аккумулировать средства на приобретение квартиры, защищая свои накопления от инфляционных потерь. По словам председателя движения «Иван Чай» Элины Жгутовой, семья или отдельный гражданин смогут приобретать «квадратные метры» в новостройках в виде ваучера или акции, избегая необходимости брать ипотечный кредит в банке.

«При этом он будет уверен в том, что покупает квадратные метры, которые, в отличие от денег, не съест инфляция. Например, накопив 150–200 тысяч рублей на периферии, семья или отдельный гражданин могут купить квадратный метр, потом ещё один, и так метр за метром постепенно копят на собственную квартиру», — пояснила Жгутова.

Представители движения подчеркнули, что для многих семей непосильным бременем является накопление средств для первоначального взноса, а также выплата значительной части дохода банку. В обращении также указывается, что застройщики должны будут гарантировать обеспеченность таких «квадратных акций» реальным жилым фондом.

А ранее в Госдуме предложили решить жилищную проблему в России с помощью нераспроданных квартир. По словам депутата Сергея Миронова, ужесточение условий льготного кредитования привело к снижению продаж недвижимости на 18% за девять месяцев 2025 года.