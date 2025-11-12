Миронов призвал решить жилищную проблему в РФ с помощью нераспроданных квартир

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил использовать нераспроданную недвижимость для решения проблемы доступности жилья через систему социального найма. Его инициатива направлена на поддержку граждан, для которых коммерческая аренда и ипотека остаются недоступными.

Парламентарий отметил, что ужесточение условий льготного кредитования привело к снижению продаж недвижимости на 18% за девять месяцев 2025 года, а накопленный объём нереализованных квартир превысил 300 тысяч единиц. Он предложил заключить долгосрочные контракты с застройщиками, которые либо не хотят продавать жильё по фиксированным ценам государству, либо несут убытки из-за падения спроса.

«Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — цитирует Миронова 360.ru.

Ранее Сергей Миронов выступил за ежеквартальную индексацию пенсий. Депутат ГД РФ заявил, что новые данные Соцфонда говорят об обострении проблемы «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсий всё больше отстаёт от инфляции, обрекая пожилых россиян на обнищание.