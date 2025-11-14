Операторов связи обяжут по запросу ФСБ отключать сеть при атаке БПЛА

В Госдуму РФ поступил законопроект, разработанный правительством, который наделяет ФСБ правом требовать от операторов связи отключения услуг в случае возникновения угроз безопасности. Документ размещён в думской электронной базе.

В закон «О связи» планируется внести поправки, освобождающие операторов от ответственности за перебои или некачественное предоставление услуг связи, если такие отключения вызваны запросами Федеральной службы безопасности (ФСБ). Кроме того, законопроект обяжет операторов прекращать предоставление услуг связи по требованию ФСБ в целях обеспечения безопасности граждан при возникновении угроз.

Ранее в России в целях безопасности ввели временное ограничение на использование мобильного интернета и СМС, так называемый 24-часовой «период охлаждения». Это происходит, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга. В Кремле затем заявили, что данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.