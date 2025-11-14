Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 10:10

Песков заявил, что период охлаждения сим-карт необходим для безопасности

Обложка © Life.ru

Вопросы обеспечения безопасности в настоящее время являются абсолютным приоритетом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с временной блокировкой сим-карт после возвращения пользователей из-за рубежа.

«Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», — сказал Песков.

Напомним, что в России ввели временное ограничение на использование мобильного интернета и СМС, известное как 24-часовой период охлаждения. Данная мера применяется, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга. Для возобновления услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личности через авторизацию по предоставленной ссылке либо обратившись в колл-центр оператора связи.

Ранее представитель Кремля уже заявлял, что суточная блокировка сим-карт после возвращения из-за границы не создаёт проблем россиянам. Он назвал дискуссию вокруг этого нововведения абсолютно беспочвенной, подчеркнув, что система уже отлажена.

Александр Юнашев
