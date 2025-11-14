Россия и США
14 ноября, 13:11

Путин наградил коллективы центра Приорова и Тимирязевской академии

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин подписал указы о награждении двух крупных московских учреждений. Орден Пирогова получил коллектив Национального медцентра травматологии и ортопедии имени Приорова — за вклад в медицинскую науку и внедрение передовых технологий в практику.

Другой указ присуждает орден «За доблестный труд» коллективу Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. В документе отмечены заслуги академии в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии научно-педагогической деятельности.

Ранее Life.ru писал, что Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Ижевска имени выдающегося конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Его разработка заслужила репутацию исключительно надёжного и простого в эксплуатации оружия.

BannerImage
Полина Никифорова
