Путин наградил коллективы центра Приорова и Тимирязевской академии
Президент Владимир Путин подписал указы о награждении двух крупных московских учреждений. Орден Пирогова получил коллектив Национального медцентра травматологии и ортопедии имени Приорова — за вклад в медицинскую науку и внедрение передовых технологий в практику.
Другой указ присуждает орден «За доблестный труд» коллективу Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. В документе отмечены заслуги академии в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии научно-педагогической деятельности.
Ранее Life.ru писал, что Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Ижевска имени выдающегося конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Его разработка заслужила репутацию исключительно надёжного и простого в эксплуатации оружия.
