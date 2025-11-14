Россия и США
14 ноября, 13:46

Врач объяснила, как многолетняя зависимость от энергетиков убивает организм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сотрудник хоккейного клуба СКА потерял память и способность ходить после многолетнего употребления энергетиков. 22-летний Артём пил их с 14 лет, а в последние годы — по три банки ежедневно. Врач-терапевт Екатерина Сысоева пояснила, что хроническое употребление таких напитков вызывает токсико-метаболическое полинейропатию.

«Высокие дозы кофеина нарушают сосудистый тонус, повышают риск ишемии нервных структур», — рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У молодого человека развился гнойный некроз поджелудочной железы, после операции начались неврологические нарушения — потеря памяти и двигательных функций.

Ранее Life.ru рассказывал, что петербуржец лишился возможности ходить из-за многолетнего употребления энергетиков. 22-летний Артём пил до пяти банок в день на голодный желудок во время ночных игровых марафонов. Летом 2025 года у него возникла острая боль в животе со рвотой, потребовавшая госпитализации с диагнозом панкреатит. После лечения развились неврологические осложнения, приведшие к потере двигательной функции.

