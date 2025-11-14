Врач объяснила, как многолетняя зависимость от энергетиков убивает организм

Сотрудник хоккейного клуба СКА потерял память и способность ходить после многолетнего употребления энергетиков. 22-летний Артём пил их с 14 лет, а в последние годы — по три банки ежедневно. Врач-терапевт Екатерина Сысоева пояснила, что хроническое употребление таких напитков вызывает токсико-метаболическое полинейропатию.

«Высокие дозы кофеина нарушают сосудистый тонус, повышают риск ишемии нервных структур», — рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У молодого человека развился гнойный некроз поджелудочной железы, после операции начались неврологические нарушения — потеря памяти и двигательных функций.

