Москва готовит ответ на очередной пакет антироссийских санкций, введённых Канадой. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Оттава продолжает «провальную линию» прежнего курса и лишь усугубляет отношения между странами. Захарова подчеркнула, что Россия примет меры в ближайшее время.

«Если бывший премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо, внучка гитлеровского приспешника [бывший вице-премьер] Христя Фриланд не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьера [Марка] Карни, который продолжает прежнюю провальную линию, отражающую несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики», — заявила Захарова.

Канада объяснила новые санкции конфликтом на Украине. Под рестрикции 12 ноября попали 13 физических и 11 юридических лиц, а власти страны заявили, что хотят снизить доходы России от энергоресурсов и ослабить её оборонный потенциал.

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании начали расследование, чтобы установить, были ли нарушены санкции в связи с приобретением российской авиатехники на сумму почти £36,3 млн за первое полугодие 2025 года. Несоблюдение санкционных ограничений может повлечь серьёзные штрафы или уголовное преследование.