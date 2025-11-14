«Атакуют, как террористы»: В Госдуме объяснили плюсы ограничения предновогоднего спама в СМС-рассылках

Это должно работать не только в предновогодние дни, но начать можно с них. У меня лично несколько раз происходили ситуации, когда я не видел важные сообщения, потому что спам просто забивал мою папку с сообщениями. Но в Новый год это особенно заметно. Прямо оголтело атакуют, как террористы, своими коммерческими штуками.