«Атакуют, как террористы»: В Госдуме объяснили плюсы ограничения предновогоднего спама в СМС-рассылках
В Госдуме объяснили плюсы ограничения предновогоднего спама в СМС-рассылках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_B_C
Предновогодний рекламный шквал, состоящий из назойливых СМС и неопределённых звонков (непонятно, кто звонит, — человек или бот), вызывает раздражение. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что такие навязчивые звонки должны быть запрещены. В беседе с Life.ru он предложил операторам связи внедрить систему, разделяющую коммерческие предложения и личные сообщения. По его мнению, реклама, которую пользователь сам выберет получать, должна попадать в отдельную папку, а личные СМС — оставаться легкодоступными.
Как подчеркнул Милонов, здесь речь идёт не просто об удобстве, а о безопасности. Если, например, объявят воздушную опасность, а человек не увидит это сообщение из-за потока других уведомлений, это может иметь серьёзные последствия. То же самое касается и обратной ситуации. СМС — это наша основная коммуникация, и она может быть критически важной. Вдруг кто-то попал в беду и отправил сообщение, а мы его пропустили. Поэтому депутат убеждён, что коммерческие СМС нужно выносить в отдельные категории.
Это должно работать не только в предновогодние дни, но начать можно с них. У меня лично несколько раз происходили ситуации, когда я не видел важные сообщения, потому что спам просто забивал мою папку с сообщениями. Но в Новый год это особенно заметно. Прямо оголтело атакуют, как террористы, своими коммерческими штуками.
Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что идея ограничить предновогодние рекламные рассылки, если это технически возможно, очень хороша. Она сама сталкивается с подобным спамом, особенно в предпраздничный период, и полагает, что 10–11 дней такого ограничения были бы отличным решением.
«Я думаю, что граждане могут сами поставить запрет на получение рекламы в эти дни, но это будет долго и неудобно. В общем — неплохо. Пусть попробуют, хорошая идея, чтобы не пропустить действительно важные СМС перед Новым годом», — сказала депутат в беседе с Life.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом. Обращение с просьбой рассмотреть возможность установления ограничений на рассылки в размере не более 2–3 сообщений от одного отправителя в период с 10 по 31 декабря направлено в РКН.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.