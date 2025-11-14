Экономист увидел оправдание жёсткой денежно-кредитной политики в словах Набиуллиной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пытается оправдать жёсткую денежно-кредитную политику, признав, что повышение ключевой ставки в 2023 году стало ошибкой. Такую точку зрения в разговоре с «Постньюс» изложил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Она вроде признает ошибку, но всё равно переваливает её на бизнесменов. Якобы они неправильно всё поняли и бросились брать кредиты в надежде на то, что ключевая ставка будет снижаться. Однако столкнулись с повышением. Теперь их нужно обслуживать», — пояснил эксперт.

Эксперт настаивает на том, что нынешняя инфляция требует принципиально иного подхода к регулированию. Беляев акцентировал внимание на том, что рыночная конъюнктура серьёзно изменилась, и теперь необходимо воздействовать в первую очередь на продавцов, умышленно завышающих цены на товары. Он добавил, что данная экономическая тенденция приобрела повсеместный характер по всему миру. Однако перед смягчением кредитно-денежной политики требуется сформировать «хорошее» антимонопольное ведомство, считает аналитик. Этот орган должен будет целенаправленно заниматься противодействием необоснованному росту цен.

Напомним, что на Конгрессе финансистов Казахстана Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникационной политике Центробанка относительно ключевой ставки в 2023 году. Она пояснила, что поданный финансовому рынку сигнал был интерпретирован неверно, это спровоцировало резкий всплеск кредитной активности. Набиуллина уточнила, что данная ситуация относится к периоду, когда ставка была поднята до 16%.