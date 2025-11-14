Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 14:30

Филиппо назвал визит Зеленского в Елисейский дворец наградой за коррупцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал предстоящий визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Своё возмущение политик выразил в публикации в соцсети Х.

Он расценил предстоящий приём Зеленского в Елисейском дворце как награду за воровство в области энергетики. По убеждению Филиппо, этот визит не обойдётся без нового финансового транша, который экс-комик получит по итогам поездки.

Политик добавил, что необходимо прекратить финансирование Киева, а также разобраться в сложившейся ситуации с коррупцией в Незалежной и наказать всех причастных к ней.

Встреча Зеленского и Макрона состоится в понедельник, 17 ноября.

«Сумасшедшие»: Филиппо счёл безумными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk
«Сумасшедшие»: Филиппо счёл безумными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Коррупционная схема «Шлагбаум» в украинской энергетике, по данным НАБУ, позволила вывести 100 миллионов долларов. При обысках у экс-министра Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и у бизнесмена Тимура Миндича («кошелька Зеленского») изъяли сумки с иностранной валютой. Главарь Зеленский, дистанцируясь от скандала, заявил о разрыве связей с Миндичем. Скандал грозит Киеву осложнениями в отношениях с западными инвесторами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar