Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал предстоящий визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Своё возмущение политик выразил в публикации в соцсети Х.

Он расценил предстоящий приём Зеленского в Елисейском дворце как награду за воровство в области энергетики. По убеждению Филиппо, этот визит не обойдётся без нового финансового транша, который экс-комик получит по итогам поездки.

Политик добавил, что необходимо прекратить финансирование Киева, а также разобраться в сложившейся ситуации с коррупцией в Незалежной и наказать всех причастных к ней.

Встреча Зеленского и Макрона состоится в понедельник, 17 ноября.

Коррупционная схема «Шлагбаум» в украинской энергетике, по данным НАБУ, позволила вывести 100 миллионов долларов. При обысках у экс-министра Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и у бизнесмена Тимура Миндича («кошелька Зеленского») изъяли сумки с иностранной валютой. Главарь Зеленский, дистанцируясь от скандала, заявил о разрыве связей с Миндичем. Скандал грозит Киеву осложнениями в отношениях с западными инвесторами.