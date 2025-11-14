В НЦ «Россия» озвучили достижения регионов в области цифровизации

Достижения цифровой трансформации в российских регионах за два года и их ощутимые результаты для жителей стали центральной темой пленарной сессии на форуме «Цифровые решения — 2025». Участники дискуссии, прошедшей в Национальном центре «Россия», обменялись опытом реализации крупных проектов в Московской, Калужской, Тюменской, Новосибирской и Челябинской областях, уделив особое внимание платформам обратной связи, цифровизации здравоохранения и внедрению искусственного интеллекта.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что регионы служат главными двигателями прогресса, поскольку именно на их уровне оказывается большая часть государственных услуг. Он подчеркнул, что настроение граждан на 70% зависит от качества работы местных властей, а удерживать лидерство в условиях высокой конкуренции становится всё сложнее. Шадаев охарактеризовал цифровую трансформацию как непрерывный процесс и своего рода миссию, пригласив участников к обсуждению достижений последних двух лет.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский сообщил, что главным достижением региона стало осознание неизбежности цифровой трансформации на всех уровнях. Он отметил, что самым сложным этапом было изменение мышления и переход к формату постоянных изменений, а сейчас в каждом ведомстве закреплены ответственные руководители. Разумовский пояснил, что серьёзное усиление цифровизации в здравоохранении позволило упростить процедуры приёма за счёт внедрения систем поддержки врачебных решений, включая использование искусственного интеллекта для анализа снимков.

Министр государственного управления Московской области Надежда Куртяник рассказала о трёх ключевых проектах региона, первым из которых стала трансформация центров занятости. Она уточнила, что их работа переведена в онлайн-формат и частично в МФЦ, что освободило сорок пять зданий для передачи под социальные объекты. Вторым проектом она назвала преобразование Центра содействия строительству, где менеджеры теперь проходят весь путь вместо застройщика, сократив сроки выхода проектов с трёх лет до восьми месяцев.

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов заявил, что главным тезисом в регионе является ориентация на технологии для жизни людей. Он пояснил, что создание инфраструктуры во всех населённых пунктах за 3-4 года позволило жителям отдалённых территорий пользоваться телемедициной наравне с другими. Логинов также отметил, что использование искусственного интеллекта и прогнозирования помогло в борьбе с паводками, позволяя заранее направлять жителям предзаполненные заявления на компенсации.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов сообщил, что ключевой трансформацией для региона стала платформа обратной связи, которая меняет жизнь людей и позволяет оценивать эффективность через обращения граждан. Он добавил, что важным направлением является устранение цифрового неравенства, и за три года было подключено сто сорок восемь населённых пунктов. Козлов также отметил использование искусственного интеллекта для мониторинга контейнерных площадок и внедрение систем онлайн-мониторинга качества воздуха.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов рассказал, что регион развивается как центр IT-технологий, где работают около трёх тысяч компаний с более чем тридцатью тысячами сотрудников. Он сообщил, что проект по устранению цифрового неравенства планируется завершить в 2026 году, поскольку доступ в интернет уже есть в девяноста восьми процентах отдалённых населённых пунктов. Петухов также отметил активное внедрение электронных медицинских карт и создание Центра фундаментальных исследований искусственного интеллекта на базе НГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время выступления на форуме «Цифровые решения» сообщил, что в Подмосковье реализуется масштабная программа по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни, включая здравоохранение и городское управление. К концу 2025 года количество ИИ-проектов в регионе достигнет 53.