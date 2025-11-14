IT-эксперт предупредил об одном из самых опасных инструментов мошенников в 2025 году

В 2025 году киберпреступники активно используют нейросети для создания фейкового контента и обхода защиты. Директор департамента расследований Игорь Бедеров предупредил, что мошенники генерируют поддельные видео со знаменитостями и документы для заманивания жертв.

Особую опасность представляют приложения-скидочники, которые предлагают установить для доступа к заблокированным российским сервисам.

«Устанавливая такое приложение, жертва открывает доступ к своему смартфону», — пояснил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

Бедеров рекомендует проверять доменные имена через WHOIS-сервисы, не верить в нереальные скидки и использовать для онлайн-платежей отдельные карты с ограниченным балансом.

В Нижнем Новгороде была зафиксирована новая схема мошенничества, когда преступники представляются школьными врачами. Злоумышленники напрямую связались с учеником, представились медработником и выманили у подростка конфиденциальный код. Эксперт подчеркнул, что настоящие врачи никогда не обращаются к детям напрямую за подобной информацией — это классический признак мошенничества.