Выпускники «Лидеров России» рассказали о важности командного формата конкурса

Продолжается приём заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда», регистрация открыта до 29 декабря 2025 года. Главы регионов и городов — выпускники проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» — рассказали, почему командный формат стал особенно актуальным и призвали участников собирать собственные управленческие команды. Сейчас пять выпускников конкурса возглавляют субъекты РФ, ещё шестнадцать — города и муниципалитеты.

Губернатор Амурской области Василий Орлов, участвовавший в первом сезоне «Лидеров России», отметил, что конкурс дал ему мощный толчок для развития и создал прочные профессиональные связи. В правительстве Приамурья уже работают выпускники конкурса, и губернатор намеренно формирует команду из участников программы.

Проведение программы «Лидеры России. Команда». Фото © Предоставлено Life/.ri

«Что касается роли команды – сегодня это абсолютный приоритет. Задача современного лидера – собрать сильную команду единомышленников… Успех региона, компании, любого проекта – это всегда успех команды», — сказал Орлов.

Губернатор Омской области и наставник пятого сезона Виталий Хоценко также подчеркнул ключевую роль командной работы: совместное решение задач, по его словам, стало для него ценным опытом в период участия. В его региональной команде сегодня трудятся победители прошлых сезонов – Александр Дерябин и Дмитрий Мишуров.

Глава Перми Эдуард Соснин, победитель первого сезона, рассказал, что конкурс стал катализатором его карьерного роста. Он подчеркнул, что участие помогает раскрыть лидерские качества и формировать сильные профессиональные команды. В Перми он сотрудничает с клубами «Эльбрус» и «ОЛиМП», объединяющими победителей «Лидеров России».

Мэр Вологды Сергей Жестянников, победитель четвёртого сезона, отметил, что конкурс задаёт стандарт правильной управленческой команды — сообщества профессионалов, мотивированных на результат. Он подчеркнул важность настойчивости и дисциплины для участников шестого сезона. Глава Тобольска Пётр Вагин добавил, что сильная команда способна решать любые задачи, если её участники умеют слышать друг друга.

«Лидеры России» проводится с 2017 года по распоряжению Президента РФ. За пять сезонов подано более миллиона заявок из России и 150 стран. Более 650 участников получили назначения на высокие должности, включая федеральных и региональных руководителей, депутатов, сенаторов и управленцев коммерческого сектора.

Ранее стартовал приём заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России», являющегося флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В отличие от предыдущих лет новый сезон, получивший название «Лидеры России. Команда», будет проходить в формате командного соревнования.