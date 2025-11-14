Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 14:39

СБУ в Киеве задержала лидера политической партии при получении крупной взятки

Обложка © Пресс-служба СБУ

СБУ сообщила о задержании в одном из киевских ресторанов главы политической партии, который, по данным следствия, получил 160 тысяч долларов за обещание включить человека в список на будущих выборах. При этом сама партия уже лишена регистрации — суд аннулировал её в прошлом месяце после выявления поддельных документов. То есть к участию в выборах её всё равно бы не допустили.

Издание «Страна.ua» пишет, что речь идёт о партии «Гарант», а задержан её лидер Валерий Токар. Помимо взяточничества, следствие вменяет ему «распространение кремлёвских нарративов» о ВСУ и политической ситуации в стране. Суд уже отправил Токаря под стражу, назначив залог — 6 млн 725 тыс. гривен.

Ранее Life.ru писал, что СБУ на территории подконтрольного Киеву Херсона проводят жёсткие и противоправные оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданского населения. В городе неоднократно фиксировались случаи задержания граждан «для беседы» без соответствующего официального оформления.

