СБУ в Киеве задержала лидера политической партии при получении крупной взятки

СБУ сообщила о задержании в одном из киевских ресторанов главы политической партии, который, по данным следствия, получил 160 тысяч долларов за обещание включить человека в список на будущих выборах. При этом сама партия уже лишена регистрации — суд аннулировал её в прошлом месяце после выявления поддельных документов. То есть к участию в выборах её всё равно бы не допустили.