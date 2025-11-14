Лжепсихолога из Казани отправят под суд за изнасилования и мошенничество на 800 тысяч

В Казани завершено расследование дела о сексуальном насилии и мошенничестве под видом психологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК в телеграм-канале.

По данным следствия, житель Татарстана воспользовался беспомощным состоянием пяти женщин, которые обратились к нему за психологической помощью в период с 2020 по 2024 год, и изнасиловал их. Также установлено, что он получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей за консультации, хотя не имел медицинского образования. Эти средства злоумышленник использовал для собственных нужд.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

