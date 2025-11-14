В Тюмени лебедь-«берсерк» отплатил волонтёрам за гостеприимство раскуроченной кухней

Дикий лебедь, отставший от стаи во время перелёта, рухнул на мечеть в Тюмени и едва выжил. После реабилитации в центре помощи птица устроила настоящий погром на волонтёрской кухне, рассказали сотрудники приюта.

Очевидцы доставили ослабленную птицу в приют, где она неожиданно восстановила силы и перешла в «режим берсерка»: испортила ламинат, разбила цветочные горшки и разбудила спящего волонтёра. Как рассказали URA.ru волонтёры, после инцидента лебедя переселили в вольер, где он съедает по два таза корма ежедневно, готовясь к перевозке в Екатеринбург.

Центр помощи «Нити» занимается спасением и реабилитацией диких животных в Тюмени. Лебеди-кликуны, к которым относится птица, ежегодно мигрируют на юг осенью, преодолевая тысячи километров стаями до 50 особей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Новосибирске мошенник под предлогом перевоспитания забрал у хозяев трёх собак — шарпея, овчарку и американского булли, получив 10 тысяч рублей, а затем выбросил животных на морозе у барнаульского приюта. Преступник сообщил владельцам, что пристроил питомцев у «доброй женщины из Тальменки», но на самом деле оставил их замерзать.